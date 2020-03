Bakıda zəncirvari qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Moskva prospektindən üzü şəhər istiqamətində qeydə alınıb. Qəzaya səbəb isə ara məsafəsinin saxlanılmaması deyilir.

Belə ki, adıçəkilən yolda hərəkətdə olan "Mercedes C class" markalı avtomobil qarşısında eyni model maşının "ML" markası ilə toqquşub, həmin avtomobil isə, ondan öndə olan digər minik vasitəsinə dəyib.

Hadisə səbəbindən Moskva prospektindən üzü şəhər istiqamətində tıxac yaranıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.