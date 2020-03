Tramp koronavirusa tutulub? - Ağ Evdən Rəsmi

Son günlər ABŞ mediasında Trampın koronavirusa yoluxduğu ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı.Amma deyəsən Koronavirus ABŞ prezidenti Donald Tramp üçün qorxulu deyil. O bugünə qədər heç koronavirus testindən də keçməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağ Evin rəsmi açıqlamalarına əsasən, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu günə qədər koronavirus testi keçirməyib.Çünki testdən keçməsini tələb edəcək bir vəziyyət yoxdur.Bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Stefania Qrisham Trampın virusa yoluxma ehtimalı ilə bağlı müzakirələrə aydınlıq gətirərkən bildirib.

"Hazırda Prezident Trampın sağlamlığı olduqca yaxşıdır.Onun şəxsi həkimi sağlamlığını yaxından izləyir. Tramp tam qaydasındadır.''

Amerika mediasında vitse-prezident Mayk Pensin də koronavirusa yoluxduğuna dair şayələr yayılmışdı. Ağ ev sözçüsü bildirib, vitse prezidentin səhətində ciddi bir problem yoxdur.



Daha sonra iclas keçirən Amerika Mühafizəkarlar Dərnəyi verdiyi açıqlamada konfransda iştirak edən bir insanda koronavirus aşkarlandığını, lakin bu şəxsin Tramp ilə əlaqəsinin olmadığını açıqlayıb.

