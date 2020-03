ABŞ 29 fevralda Talibanla imzaladığı müqavilə çərçivəsində Əfqanıstandakı qüvvələrini geri çəkməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hal-hazırda Əfqanıstanda 12 min əsgəri olan ABŞ bu rəqəmi 135 gün içində 8 min 600-ə endirəcək. ABŞ və NATO müttəfiqləri ölkədəki digər əsgərlərini isə Taliban müqavilədəki şərtləri yerinə yetirərsə, 14 ay içində çıxaracaqlar.

Qeyd edək ki, ABŞ Əfqanıstanı 2001-ci ildə 11 sentyabr hadisələrindən sonra işğal etmişdi.

Mənbə: bbc.com

