Milli Məclisin yeni tərkibdə ilk iclası başlayıb, Prezident iclasda iştirak edir

Altıncı çağırış Milli Məclisin bu gün keçirilən ilk iclasında iştirak edən Prezident İlham Əliyev nitq söyləyib.

***

10.56

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Məclisin yeni tərkibdə ilk iclası başlayıb.

İclasda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iştirak edir.

İclasda Dövlət Himni səsləndirilib.

İclas Milli Məclisin deputatı Ziyad Səmədzadənin sədrliyi ilə keçirilir.

İclasda təşkilati məsələlərə baxılır.

Qeyd edək ki, Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) tərəfindən Milli Məclisin Spikeri postuna Sahibə Qafarovanın namizədliyi irəli sürülüb. YAP-ın Milli Məclis sədrinin müavini postuna namizədi Əli Hüseynlidir.

Milli Məclisdə bitərəf deputatların Milli Məclis Sədrinin müavini postuna namizədi isə Adil Əliyevdir.

Xatırladaq ki, Azərbaycanda növbədənkənar parlament seçkiləri fevralın 9-da keçirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.