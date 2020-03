Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda 8 Mart günü qanunsuz aksiyaya qalmaqallı şüarla qatılan fəallardan biri intihara cəhd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aysel Ələkbərzadə Yeni Yasamal ərazisində özünü binanın 3-cü mərtəbəsindən atıb.

Qalmaqallı şüarla sosial şəbəkələrdə hər kəsin diqqətini çəkən Aysel Ələkbərzadənin fotolarını təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.