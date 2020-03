DİQQƏT! Bu xəstələr koronavirusun risk qrupuna daxildir - AÇIQLAMA

Çinin Hubey əyalətinin Uhan şəhərindən bütün dünyaya yayılan yeni növ koronavirus (Covid-19) yüksək qan təzyiqi olan insanlarda ölümə səbəb ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu qənaətə Pekin Birliyi Universitetinin Tibb Fakültəsi müdiri Du Bin gəlib.O, Bloomberg-ə açıqlamasında söyləyib ki, yanvarın ortalarından etibarən yeni növ koronavirus və ağır vəziyyətdə olan xəstələrin müalicəsi üçün çalışıb.



Du, qan təzyiqi yüksək olan xəstələrin koronavirusu ilə əlaqəli ölümlərin yeni növlərinə baxarkən yüksək risk altında olduqlarını söyləyib. Cohan-19'da ölən 170 xəstənin təxminən yarısı, yanvar ayında yüksək təzyiq səbəbiylə ölüb.



Bununla bağlı yayımlanan bir araşdırmanın olmadığını vurğulayan Du yüksək təzyiqli xəstənin vəziyyətinin pisləşməsində və xəstəliyin nəticəsinin pis qiymətləndirilməsində əhəmiyyətli bir amil ola biləcəyinə inandıqlarını vurğulayıb. Bundan əlavə tənəffüs pozğunluğu olan xəstələrdə də koronavirusdan ölüm faktı çoxdur.

Amma vəziyyət o qədər də ümidsiz deyil. Dərmanların isə ağır vəziyyətdə xəstələri müalicə edə bilməyəcəyini vurğulayan Du, Kəskin Tənəffüs Sindromu (SARS) ilə əlaqəli təcrübələrin əksər xəstələrin müəyyən bir antiviral dərman istifadə etmədən müalicə edildiyini göstərdi.

Hamilə qadınların və uşaqların yeni növ koronavirusdan ciddi şəkildə təsirlənmədiklərinin göründüyünü vurğulayan Du bildirib ki, qrip hamiləliydə ağır simptomlara və pis nəticələrə səbəb olduğu halda koronavirusda bunun əksinədir. Hətta Covid-19 yoluxmuş hər hansı bir uşağ reanimasiya şöbəsinə aparılacaq qədər pis olmayıb.



Mənbə:Ntv.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.