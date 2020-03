Yeni çağırış Milli Məclisin iclasında deputat Qənirə Paşayeva yeni vəzifəyə seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bitərəf deputat Qənirə Paşayeva Mədəniyyət komitəsinin sədri olub.

