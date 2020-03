Xəbər verdiyimiz kimi, VI çağırış Azərbaycan Milli Məclisinə yeni sədr - Sahibə Qafarova və müavinlər Adil Əliyev, Əli Hüseynli, Fəzail İbrahimli seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, altıncı çağırış Milli Məclisin ilk iclasında Prezident İlham Əliyev iştirak edib. Ölkə başçısı iclasdan sonra sabiq Milli Məclisin sədri, deputat Oktay Əsədov və sabiq sədr müavini, deputat Ziyafət Əsgərovla görüşüb.

Ölkə başçısı sabiq sədr və müavinlərə göstərdikləri xidmətə görə təşəkkür edib.

