İmtahansız ali məktəbə qəbul olmaq istəyən kollec məzunlarının (2012-ci ildən bu yana)-subbakalavrların ərizə qəbulu başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki,bu barədə təhsil eksperti Elçin Əfəndi məlumat verib.

'' Martın 16-dan aprelin 15-dək ərizə qəbulu başlanır. Nəzərinizə çatdırım ki, sonuncu kursda təhsil alan subbakalavrlar təhsil aldıqları kollecdən arayış almaqla ərizə qəbulunda iştirak edə bilərlər.''

