Bakı vaxtı ilə saat 16:20-də London Birjasında “Brent” markalı Şimal dəniz neft qatışığının may fyuçerslərinin bir barelinin qiyməti 10,86% və ya 3,73 dollar artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu markalı neftin qiyməti 38,09 dollar/barel təşkil edib.

Nyu-York birjasında “WTI” (West Texas Intermediate) markalı yüngül neftin aprel fyuçerslərinin qiyməti isə bir barelə görə 10,47% və ya 3,26 dollar artaraq 34,39 ABŞ dolları təşkil edib.

