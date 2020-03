Lənkəranda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, Lənkəran rayonunun Liman şəhərində Ağayeva Gülnarə Məmməd qızı intihar edib. O, özünü kirayə qaldıqları evdən asıb. Azyaşlı qızı olan qadının hansı səbəbdən intihar etdiyi isə məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, intihar edən qadının ikinci evliliyinin yaşadığı bildirilib. Onun ilk həyat yoldaşı isə vəfat edib.

