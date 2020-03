2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında Türkiyədən Azərbaycana məşğulluq məqsədilə səfər edənlərin sayı azalıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Türkiyənin Məşğulluq Xidməti Baş İdarəsindən (İŞKUR) bildiriblər.

Statistikaya əsasən, hesabat dövründə Türkiyədən Azərbaycana iş axtarmaq üçün gələnlərin sayı 2019-cu ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə 80 faiz azalıb.

İdarədən qeyd ediblər ki, bu dövr ərzində Azərbaycana iş tapmaq üçün 1 Türkiyə vətəndaşı səfər edib.

Ümumilikdə, hesabat dövründə 3 046 nəfər Türkiyə vətəndaşı iş tapmaq üçün xaricə səfər edib. Bu, 2019-cu ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə 8,3 faiz çoxdur. (trend.az)

