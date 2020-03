Türkiyənin Manisa vilayətində koronavirus həyəcanı yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ümrədən gəldiyi müəyyən edilən bir adam, yüksək qızdırma şikayətiylə özəl bir xəstəxanaya müraciət edib. Koronavirus şübhəsi səbəbindən xəstə xüsusi bir xəstəxanaya nəql edilib.

Xəstəxananın baş həkimi Doktor Mümtaz Qaya etdiyi açıqlamada bildirib ki, müraciət edən xəstə ilə bağlı lazımı bütün tədbirlər görülüb və xəstə başqa bir xəstəxanada nəzarətə götürülüb.

Mənbə:Cnntürk.com

