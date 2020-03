Norveçin Müdafiə naziri Frank Bakke-Yensen koronavirus şübhəsilə karantinə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu səbəbdən nazirin bütün səfər və görüşləri təxirə salınıb.



Ona hələlik koronavirus diaqnozu qoyulmayıb, yaxın günlərdə analizlərin nəticələrinin açıqlanacağı bildirilib. Hazırda Müdafiə naziri həkim nəzarətindədir.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.