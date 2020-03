İtaliyada koronavirusdan ölənlərin sayı 631 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə 24 saat ərzində 168 nəfər virusdan dünyasını dəyişib.

Son məlumata görə 10 min 149 nəfər isə yeni koronavirus daşıyıcısıdır.

Xatırladaq ki, İtaliya koronavirus səbəbindən “qırmızı zona” elan edilib. Ölkədə xəstəliyə daha çox Lombardiya əyalətinin sakinləri yoluxub.

Virus səbəbindən görülən tədbirlər çərçivəsində bir neçə şəhərin küçələri boşalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.