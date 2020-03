Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 23 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda qonşu ölkərə 126 nəfər karantində saxlanılır. Ölkə üzə yeni yoluxma hallarının artması istisna edilmir.



Qeyd edək ki, bundan əvvəl Gürcüstanda 15 nəfərin virusa yoluxduğu bildirilirdi.

