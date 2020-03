Azərbaycanda “Lider” telekanalının yayımı dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir az öncə telekanal fəaliyyətini dayandırıb. Belə ki, saat 22:01-də “Gecənin sehri” adlı veriliş başlayarkən telekanalın efiri yarımçıq kəsilib. Məsələ ilə bağlı təfərrüatlar hələlik bəlli deyil. Televiziyadan işçilərə sabahdan işə gəlməməkləri tapşırılıb.

Qeyd edək ki, “Lider” telekanalı 2000-ci ildən fəaliyyət göstərirdi. Kanalın rəhbəri Ədalət Əliyevdir.

