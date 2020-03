Dünən Bakı sakinləri qeyri-adi hadisənin şahidi olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, naməlum kəndirbaz “Alov qüllələri”nə qalxaraq, orada “ölüm rəqsi” sərgiləyib.

Kadrlardan göründüyü kimi, kəndirbaz küləkli Bakı havasında iki qüllənin arasından keçməyə cəhd edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, onun məharəti həm yerdən, həm də helikopter vasitəsilə qeydə alınıb.

