Müəllimlərin əməkhaqqısı ilə bağlı nazirdən AÇIQLAMA

Təhsil naziri Ceyhun Bayramov koronavirusla əlaqədar məktəblərdə tədrisin dayandırılmasının müəllimlərin əməkhaqqına necə təsir edəcəyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir bildirib ki, bu kimi hallarda işçinin günahı olmadan iş fəaliyyəti dayandırıldıqda qanunvericilikdə işçinin əməkhaqqısının ödənilməsi nəzərdə tutulub:

"Bunu da qeyd edim ki, işçilərin əməkhaqqının vaxtında hesablanaraq ödənilməsi dövlət başçısı tərəfindən müvafiq orqanlar qarşısında qoyulan ən vacib məsələdir. Ona görə də hesab edirəm ki, onların əməkhaqlarının ödənilməsi ilə bağlı heç bir problem olmayacaq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.