“Lider TV & Radio Azerbaijan” MMC-nin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı məsələyə Milli Televiziya və Radio Şurası (MTRŞ) münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, MTRŞ-nin Yayım və texniki məsələlər üzrə əməkdaşı Fikrət Xudzadə Lider TV-nin yayımının dayandırılması ilə bağlı xəbəri təkzib edib:

“Televiziya və radio kanalında kompleks profilaktika tədbirləri keçirilir. Bu gün saat 16:00-dan sonra kanal öz fəaliyyətini bərpa edəcək”. (unikal.org)

