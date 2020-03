Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri 3 613,2 milyon manat, xərcləri isə 3 330,2 milyon manat təşkil edib.

Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 2,3% az və 12,1% çoxdur.

Son nəticədə 2 aylıq büdcədə 283 milyon manatlıq qalıq yaranıb. Xatırladaq ki, bu rəqəm yanvar ayının yekununda 418,1 milyon manat olub.

