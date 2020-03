Koronavirusa yoluxanların yarısından çoxu sağalıb, ölüm faizi çox aşağıdır - Statistika

"Covid-19" olaraq adlandırılan yeni növ koronavirus dünyanın 100-dən çox ölkəsinə sıçramış vəziyyətdədir. Son statistikalara görə, bu virusa yoluxmuş insanların 3,4%-i ölüb, 56%-i isə sağalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, virusun yayılmağa başladığı Çində virusa yoluxan 80 min xəstənin 64 mini sağalmışdır. Virusdan ölən insan sayı isə 4 mindən çoxdur. Peyvəndin yaradılmasına dair çalışmalar davam edərkən, xəstəliyin simptomlarına qarşı müalicələr əksər hallarda uğurlu olmuşdur.

Virusun əsas simptomları qızdırma, öskürək və nəfəs çatışmazlığıdır.

Mənbə: dailysabah.com

