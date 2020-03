Koronavirusun gündəm olduğu bu günlərdə sosial şəbəkələrdə yayılan bu görüntülər insanların tənqidinə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, virisun yayıldığı Avropa ölkələrindən olan Belçikada çəkildiyi iddia edilən videoda maskalı bir şəxs başqalarına da virusun yoluxması üçün əlini ağzına apararaq sonra əlini tutacaqları sürtüb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

