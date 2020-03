Eldar İbrahimov MM-in İntizam komissiyasının sədri, Fəzail Ağamalı müavin seçildi

Bu gün Milli Məclisin İntizam komissiyasının ilk iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda Eldar İbrahimov komissiyanın yeni sədri seçilib.

Milli Məclisin İntizam komissiyasının tərkibi aşağıdakı kimidir:

1. İbrahimov Eldar Rza oğlu;

2. Həsənov Nurlan Urfan oğlu,

3. Həsənova Afət Əbil qızı,

4. İbrahimqızı Məlahət İbrahim qızı,

5. Ağamalı Fəzail Rəhim oğlu,

6. Məhəməliyev Nəsib Məhəmməd oğlu,

7. Məmmədov Hikmət Baba oğlu,

8. Məmmədov Məşhur Şahbaz oğlu,

9. Möhbalıyev Səttar Suliddin oğlu,

10. Musayev Madər Əliəsgər oğlu,

11. Səfərov Nizami Abdulla oğlu.

Əvvəki V çağırış Milli Məclisin İntizam komissiyasının sədri Ağacan Abiyev idi. O, yenidən deputat seçilməyib.

Sonda qeyd edek ki, Fəzail Ağamalı isə komissiya sədrinin müavini olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.