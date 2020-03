Türkiyə qırıcıları PKK terror təşkilatının mövqelərini bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi yaydığı məlumata görə İraqın şimalındakı Hakurk bölgəsində 4 PKK terrorçusu zərərsizləşdiriib.

“İraqın şimalındakı Hakurk bölgəsində PKK terror təşkilatının 4 üzvü hava zərbələri ilə zərərsizləşdirilib”, - nazirliyin məlumatında bildirilib.

Açıqlamada əməliyyatların qətiyyətlə davam edəcəyi vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.