Martın 11-də rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ilə təkbətək görüşü olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkmənistan Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri davam edir.

