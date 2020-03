"Yeniyetmələr "TikTok"a, "İnstaqram"a özlərini təsdiq etmək üçün girirlər" - Murad İsayev

Tez-tez ölkədə yeniyetmə intiharlarının şahidi oluruq, bu kimi xəbərlər oxumaq artıq adi hala çevrilib. Yeniyetmə niyə intihar edir? Cəmiyyətimizdə valideynlər niyə yeniyetmə övladları ilə dil tapa bilmirlər?

Metbuat.az məsələ ilə bağlı tanınmış psixoloq Murad İsayev ilə söhbətləşib. Həmin müsahibəni təqdim edirik:

"Yeniyetmələr bu davranışlarla özlərini təsdiq etməyə çalışırlar"

- Yeniyetmə yaş dövründəki intihar halları təəssüflər olsun ki çoxalıb. Biz valideynlərə hər zaman deyirik, xəbərdarlıq edirik. İlk növbədə yeniyetmələrin psixoloji durumlarını başa düşməlidirlər. Deyirlər ki, bir neçə il əvvəl övladım belə deyildi, indi mənə cavab qaytarır, evdən pul oğurlayır və yaxud hansısa pis vərdişi var. Hər 10 valideyndən 6-sı bu şikayətləri edir. Bəzən daha da çox olur.

Bəzən valideynlər deyirlər biz də gənc olmuşuq, bizim dövrümüzdə heç belə olmayıb, biz heç belə olmamışıq. Nəzərə almırlar ki, onların dövründə internet, sosial şəbəkələr və bu qədər informasiya çirkliliyi yox idi. Nəzərə almaq lazımdır ki, yeniyetmə yaşlarında ilk növbədə hormonal dəyişikliklər başlayır. Şəxsiyyət olaraq özlərini təsdiq etməyə çalışırlar. Məsələn, "TikTok", "İnstaqram" kimi şəbəkələr vasitəsi ilə özlərini təsdiq etməyə çalışırlar və burada özlərini daha rahat hiss edirlər. "TikTok"a, "İnstaqram"a baxın: Biri rəqs edir, biri saçını boyayır, biri mahnı oxuyur və s. Bunun qarşısı ilk növbədə 9-10 yaşlarında alınmalıdır. Uşağı incəsənətə, rəqsə, idmana meylləndirmək lazımdır ki, bədəndən fiziki enerji çıxsın.

"Yeniyetmə valideynə cavab qaytarır, evdən pul oğurlayır..."

- Yeniyetmələrin valideynə qarşı çıxmasını bir növ təbii qəbul etmək lazımdır. Çünki, yeniyetmə özünün bir şəxsiyyət kimi yetişdiyini, ata-anasının eynisi olmadığını göstərməyə çalışır. Uşaq əgər her şeylə razılaşsa, hər şeyi qəbul etsə, o bir şəxsiyyət olaraq böyüyə bilməz. Valideynlər elə bilirlər ki, uşaqlar onlara üsyan edirlər. Əslində bu onlara üsyan deyil, bu yeniyetmələrin özünü təsdiq etmə istəyidir. Valideynlərin ən çox qorxduğu hallardan biri də yeniyetmələrin evdən pul oğurlamasıdır. Belə halda artıq valideyn özü uşağına oğru damğasını vurur. Əslində həmin yeniyetmə dostlarının yanında özünü təsdiq etmək üçün, məsələn, bir qız dostuna hədiyyə almaq üçün evdən pul götürürlər.

"Səhvimiz ondadır ki, uşaqlarımızı alçaldırıq, cəzalandırmağa çalışırıq"

- Valideynlərimiz maariflənmədiyi və bu cür mövzuları bilmədiyi üçün uşaqları aşağılayır, danlayırlar. Valideynlərin uşaqlarla tam səmimi olmalıdırlar. Söhbət ata-ana olaraq səmimiyyətdən gedir, uşaqla dost olmaq bir yana. Ola bilər ki, bir yeniyetmə təcavüzə məruz qala bilər, aşağılana bilər, kimsə söz ata bilər, kimsə ruhuna toxunacaq bir söz deyər. Bu zaman uşaq valideynə bunu açıb deyə bilməyəndə, tənhalığa çəkilir. Belə hallarda valideynlər "eybi yoxdur, ağlı başına gələr" düşüncəsinə qapılırlar, uşağı cəzalandırmaq üçün telefondan və s. məhrum edirlər. Bu kimi hallar da intiharla nəticələnir. 25-30 yaşlı insan bu səbəbdən intihar etməz, amma yeniyetmənin intihar etməsi üçün bu yetərli olur. Nadir hallarda valideynlər bunu nəzərə alırlar. Ən böyük səhvimiz odur ki, biz həmişə övladlarımızı aşağlamağa çalışırıq, günahı onlarda görürük. Düzdür, bu elə bir yaş dövrüdür ki, uşaq səhvlər edə bilərlər. Amma valideyn o səhvlərin qarşısını almaq üçün təhrikedici, qıcıqlandırıcı və aşağılayıcı sözlərlə deyil, səmimi danışmalıdır ki, uşaq valideynin düz dediyini başa düşsün. Sərt reaksiyalar heç vaxt düzgün nəticə vermir. Sərt tərbiyə normaları axırda uşağın tamamilə nəzarətdən çıxmasına səbəb olur. Əlbəttə, heç bir valideyn uşağının tərbiyəsiz olmasını istəməz. Amma sözü uşağa deməyin də tərzi olmalıdır. Sözü elə formada demək lazımdır ki, yeniyetmə öz səhvini başa düşsün.

"Bizdə valideynlər yeniyetmələrdən geri qalırlar"

- Bizim cəmiyyətdə ən böyük problemlərdən biri də budur ki, bizdə valideynlərlə uşaqlar arasında cinsi maarifləndirmə söhbətləri olmur. Biz övladlarımızı öz stereotiplərimizlə böyütməyə çalışırıq. Əgər uşaq başına gələn bir hadisə barədə gəlib valideynə danışa, təklif ala bilmirsə, onda o boşluğu özü dolduracaq. İnternet və sosial şəbəkələrin rolu artdıqca sosial-psixoloji problemlər də artacaq. Biz bunun qarşısını ala bilmərik. Amma biz görürük ki, bizim valideynlər inkişaf baxımından yeniyetmələrdən geri qalırlar. Valideynlərin tərbiyə anlayışları sovet dövründəki kimi qalıb: Qaydaya tabe olursa yaxşıdır, olmursa pisdir. Yaxud universitetə qəbul olursa yaxşıdır, olmursa pisdir. Biz bu düşüncə ilə övladlarımıza yanaşsaq, qətiyyən bir effekt ala bilməyəcəyik və getdikcə intihar halları artacaq.

Cavidan Mirzəzadə / Metbuat.az

