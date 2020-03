“Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqların davam etdirilməsini dəstəkləyirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə Fransanın Azərbaycandakı səfiri Zakari Qross deyib.

“Ümid edirəm ki, 2020-ci ildə danışıqlar prosesi üçün uğurlu olacaq və tərəflər arasında təmas xəttində hər hansı gərginlik olmayacaq”, - səfir bildirib.

