Gürcüstanın ətraf mühit və kənd təsərrüfatı nazirinin müavini Yuri Nozadzenin koronavirusa yoluxduğu təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Ətraf Mühit və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi məlumat yayıb.

Nazir müavini hazırda həkimlərin nəzarəti altında saxlanılır.

Qeyd edək ki, bu günə qədər qonşu ölkədə koronavirus 23 şəxsdə təsdiqlənib. Karantində 126, stasionar nəzarətdə isə 46 nəfər saxlanılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.