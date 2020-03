Metroda sərnişini qarət edən 55 yaşlı kişi yaxalandı

Paytaxt polisi tərəfindən cibgirlik yolu ilə oğurluq əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərin müəyyən olunaraq tutulması istiqamətində əməliyyat-axtarış tədbirləri diqqət mərkəzindədir.

Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Bakı şəhər BPİ–nin Metropolitendə Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində martın 3-də metronun 28 may metrostansiyasında A.Ə-nın içərisində 80 manat və sənədlər olan pul kisəsini oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunan 55 yaşlı A.Niyazov tutulub.

Faktla bağlı şübhəli şəxs ətrafında əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir.

Onun digər analoji əməllərdə iştirakı istisna olunmur.

