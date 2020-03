Murad Dadaşov Zaur Kamala tapşırıq verdi: "Çağırdığın qonaqları..."

Aparıcı Zaur Kamal Xəzər TV-yə rəhbər seçilən Murad Dadaşov barədə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aparıcı "5/5” verilişində bildirib ki, M.Dadaşov ona verilişi ilə bağlı bir neçə tapşırıq verib:

"Murad bəy bu vəzifəyə təyin olunandan sonra mənə söylədi ki, Azərbaycan musiqilərinə, milli adət-ənənələrimizə hər zaman diqqət yetirin. Verilişə çağıracağınız qonaqları da ona uyğun seçin. Verilişiniz saat 19:00-dan 21:00-a qədər yayımlanır. Elə vaxtdır ki, baxımlı saatdır. Hamı işdən yorğun gəlir. Elə qonaqlar dəvət et ki, tamaşaçılar baxıb zövq alsın”.

Qeyd edək ki, M.Dadaşov Xəzər TV-yə rəhbər seçiləndən sonra prodüser Tolikin aparıcılıq etdiyi "Hər şey daxil” verilişini bağlayıb. (lent.az)

