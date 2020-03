Lider TV-nin yayımı bərpa olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lider telekanalı əvvəlki qaydada fəaliyyətini davam etdirir.

Qeyd edək ki, dünən axşam saatlarından etibarən Lider TV-nin yayımı dayanıb.

Milli Televiziya və Radio Şurasının (MTRŞ) sədri Nuşirəvan Məhərrəmli bildirib ki, telekanalın yayımının dayandırılması barədə MTRŞ tərəfindən hər hansı qərar qəbul edilməyib. O qeyd edib ki, bu, Lider TV və Teleradio İstehsalat Birliyi arasında olan texniki məsələdir. Tərəflər bu məsələni öz aralarında həll edəcək, telekanalın maliyyə borcu var.

