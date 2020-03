İran Səhiyyə Nazirliyi sözcüsü Kiyanuş Cahanpur koronavirusa qarşı dərmanı tapdıqlarını açıqlayıb və dərmanın müalicədə müsbət nəticə verdiyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cahanpur dərmanın 24 saat içində təsir göstərdiyini qeyd edib. O bildirib ki, nəticələr dəqiqləşdikdən sonra dərman bazara çıxarılacaq.

Tamamilə yerli imkanlarla istehsal edilən dərmanın 3 həftə içində satışa çıxarılacağı bildirilib.

Mənbə: İRNA



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.