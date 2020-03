“Azərpoçt”un baş direktoruna daha bir müavin təyin edilib

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə məxsus “Azərpoçt” MMC-nin baş direktoruna daha bir müavin təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Emil Vediyevdir.

Bununla da, şirkətdə müavinlərin sayı 5-ə çatıb.

E.Verdiyev 1977-ci ildə Bakıda anadan olub, 1993-1997-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında bakalavr təhsili, 1997-1999-cu illərdə isə magistr təhsili alıb.

O, əmək fəaliyyətinə 2001-ci ildə “Titan” LTD şirkətində başlayıb, 2004-2005-ci illərdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərində təhlükəsizlik üzrə müşavir, 2006-cı ildə “Titan” LTD şirkətində təhlükəsizlik xidmətinin rəisi, 2007-2010-cu illərdə “Azeri M-I Drilling Fluids”, “M-I Swaco” LTD şirkətində anbardar və operator, 2011-2015-ci illərdə Fövqaladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-mədən Nəzarət Dövlət Agentliyinin Neft Müfəttişliyində baş məsləhətçi-baş müfəttiş, 2015-ci ildə “Bakı Ağ Şəhər Ofis Binası” MMC-də istismar üzrə koordinator, 2015-2020-ci illərdə “Azərpoçt”un Mərkəzi Xüsusi Rabitə İdarəsinin rəisi vəzifəsində işləyib.

