"Qalatasaray"lı ulduzun çadralı xanımı - FOTOLAR

Futbolçular meydandakı performanslarından daha çox şəxsi həyatları ilə diqqət mərkəzində olurlar. Məşhur futbolçuların həyat yoldaşları və sevgililəri ən azı özləri qədər azarkeşlərin marağına səbəb olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə futbolçulardan biri də "Qalatasaray"ın futbolçusu Yunes Belhandadı. Mərakeşli ulduzun xanımı Amal Belhandanı ənənvi futbolçu xanımlarından fərqli onun dini qaydalara əməl etməsi və başıbağlı olmasıdı.

"Qalatasaray"ın bütün oyunlarında tribunada yer alan Amal Belhandanın fotolarını təqdim edirik.

