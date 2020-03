Bakıda sahibkar fəhləyə işgəncə verib

Azərbaycanda ferma sahibi fəhləni əmək müqaviləsi olmadan çalışdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Bakı şəhəri, Sabunçu rayonunun Pirşağı qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb.

Məlumata görə, V.A. məcburi əmək qurbanı olub.

Belə ki, o, fermada əmək müqaviləsi olmadan, işgəncə verilməklə fəhlə adı ilə saxlanılaraq əməyi istismar edilib.

Daha sonra V.A.-nın yaxınları bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə müraciət ediblər.

Dərhal müvafiq tədbirlər görülüb və V.A. məcburi əmək qurbanı olmaqdan azad olunub.

Qeyd olunan ferma sahibi barəsində isə müvafiq hüquqi tədbirlər görülüb. (report.az)

