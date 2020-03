Ötən 24 saat ərzində İranda 63 nəfər koronavirusdan həyatını itirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə İranın Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibliyindən bildirilib.

İranda koronavirusdan ölənlərin sayı 354 nəfərə çatıb. Ümumilikdə ölkə ərazisində 9000 adamın kronavirusa yoluxduğu bildirilir.

3000-ə yaxın insan isə koronavirusdan sağalaraq evə buraxılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.