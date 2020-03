Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı( ÜST) yeni tip koronavirusu pandemiya elan edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə qurumun baş katibi Tedros Adanom Gebreisus Cenevrədə keçirdiyi brifinqdə məlumat verib.

"Kroronavirus COVİD-19-un pandemiya olaraq dəyərləndirmək qənaətinə gəldik", - baş katib deyib. O xatırladıb ki, xəstəlik hazırda 114 ölkədə mövcuddur.

Dünyada koronavirus infeksiyasına indiyədək yoluxanların sayı 122 235-ə çatıb. Bunların 66 993 nəfəri sağalıb, 4 391 nəfəri isə ölüb.

