Özünü “İsa Məsih” elan edən şəxsdən koronavirus iddiası: “Milyardlarla insanı…” - FOTO

Türkiyənin Aydınpınar kəndindən yaşayan,özünü “İsa peyğəmbər” elan edən keçmiş millət vəkili Həsən Məzarcı koronavirusla bağlı maraqlı fikirlər səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məsih ona müraciət edənlərə “Virusla bağlı istəklərinizi Məsihə yox, elm adamlarına deyin” cavabını verib.

“Elm adamlarının, həkimlərin təkliflərini diqqətlə yerinə yetirin. Mikroskopla görünə bilən bir virusun milyardlarla insanı öldürə biləcəyini düşünərək, Tanrıya dua edin. Tanrı sizi qorusun”, - Məsih deyib.

Qeyd edək ki, Həsən Məzarcı, yeni il günü doğum gününü qeyd etməsi “Tövrat” və “Quran”la bağlı səsləndirdiyi fikirləri ilə tez-tez gündəmə gəlir.

Mənbə.Cumhuriyyet.com

