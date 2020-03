Çində yeni növ koronavirus "Covid-19" səbəbindən həyatını itirənlərin sayı 3 min 172 olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından edilən açıqlamada Çində sonra 24 saat ərzində 11 nəfərin öldüyü, 15 yeni yoluxma halının qeydə alındığı bildirilib. Ölümlərdən 10-u Hubey əyalətində meydana gəlib. Çində ümumi yoluxma sayı isə 80 min 793 oldu.

Bu günə qədər müalicə edilərək sağalan insan sayı isə 62 min 793 olub. 13 min 701 nəfər isə nəzarət altında saxlanılır.

Mənbə: bbc.com

