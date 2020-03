İbrətlik görüntülər:Türk əskəri Suriyada yerli əhaliyə...- FOTOLAR

Türk Silahlı Qüvvələrinin əskəri Barış Pınarı Hərəkatı bölgəsində şəxsi istehlakı üçün bişirilən çörəyi, təhlükəsizliyini müdafiə etdiyi yerli əhaliyə paylayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müharibə qurbanlarına verdiyi humanitar yardımla bütün dünyaya nümunə olan türk ordusu, terror təşkilatlarının işğalından xilas olan Təl Abyaddakı insanlarla çörəklərini bölüşməyə davam edir.

Xidmət etdiyi bölgələrdə üstün humanitar keyfiyyətləri ilə diqqəti cəlb edən türk əsgəri Barış Pınarı bölgəsində insanların qəlbində bir taxt qurub.

Məhmədciyin onlara payladığı isti çörəkdən ən çox sevinc hissini isə uşaqlar yaşayıb.

Həmin anları əks etdirən fotoları təqdim edirik.

Mənbə.Ensonhaber.com

