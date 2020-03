ABŞ prezidenti Donald Tramp İngiltərə istisna olmaqla Avropadan ABŞ-a edilən bütün səyahətlərə 30 gün müddətinə qadağa qoyduqlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa Birliyinin virusa qarşı lazımlı tədbirləri görməkdə uğursuz olduğunu deyən Tramp qeyd edib ki, ABŞ-a virus Avropadan gələn insanlar vasitəsi ilə sıçrayır.

Bu qadağaya ticarət və karqonun daxil edilmədiyi bildirən ABŞ lideri Çin və Cənubi Koreyadakı vəziyyəti izlədiklərini qeyd edib.

Mənbə: bbc.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.