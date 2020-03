Bakıda yay aylarında baş vermiş piyadavurma hadisəsinin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, piyadalar üçün nəzərdə tutulmayan ərazidən keçən ana və uşağı “VAZ 2107” markalı avtomobil vurub. Maraqlıdır ki, həmin vaxt yolun ortasında digər bir ana uşağın əlindən tutaraq dayanıb.

Həmçinin, piyadalar kütləvi şəkildə yolu avtomobillərin arasından keçirlər. (avtosfer.az)

