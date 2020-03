Ümumi (9-illik) orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ərizələrin qəbulu başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə, təsdiq edilmiş ərizələrin sayı 18 739-dur (Azərbaycan bölməsi üzrə 18 169, rus bölməsi - 570).

Qeyd edək ki, ümumi orta təhsil bazasından kolleclərə ərizələrin qəbulu fevralın 21-də başlayıb.

