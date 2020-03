Koronavirus xəstələrinin ağ ciyər müayinəsini əks etdirən rentgen görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirusdan ölən şəxsin rentgen və komputer tamoqrafiya şəkillərində ağ ciyərlərin mərhələ-mərhələ necə məhv olduğu görünür.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

Mənbə.CNN.TÜRK

