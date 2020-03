Tanınmış azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimov xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iş adamının səhhətində ciddi problem yaranıb və dünən axşam İstanbulda xəstəxanalardan birinə aparılıb.

Qeyd edək ki, Mənsimov bir neçə gün əvvəl əməliyyat olunub.

Mübariz Mənsimovun vəziyyəti ilə bağlı "Palmali” Şirkətlər Qrupu ilə əlaqə saxlasaq da, bu barədə açıqlama verməkdən imtina ediblər. (qafqazinfo.az)

