Sabah Milli Məclisin iclasında deputat vəsiqələri təqdim ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkküloğlu bildirib.

A. Təvəkküloğlu deyib ki, millət vəkillərinə deputat vəsiqələri Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən təqdim olunacaq.

