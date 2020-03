Türkiyə koronavirus səbəbindən suriyalı vətəndaşların yaxınları ilə görüşmək üçün sərhədi keçməsinə məhdudiyyət tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirus tədbirləri çərçivəsində alınan qərardan sonra suriyalılar sərhəd qapısında gözləyirlər.

Bu ərəfədə isə 100 nəfərlik Suriyalı bir qrup ölkələrinə getmək üçün Öncüpınar sərhəd məntəqəsinə gəliblər.

Qeyd edək ki, artıq iki mart tarixindən etibarən 3min suriyalı vətəndaş ölkəsinə gedib

