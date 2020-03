Bakıda özəl klinikada koronavirusa yoluxan var? - ANBAAN VİDEO

Bakıda özəl klinikaların birində bir nəfər koronavirus şübhəlisi ağciyər institutuna göndərilib.

Metbuat.az "anews.az"a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasindan verilən məlumata görə xəstə böyrək ağrısı diaqnozu ilə daxil olub.

Amma müayinələr zamanı həmin xəstənin koronavirusa yoluxduğu ehtimal edildiyi üçün o Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutuna göndərilib. Bu səbəbdən cərrahiyyə korpusunun 12-ci mərtəbəsi dezinfeksiya üçün yenidən karantinə bağlanıb.

Hadisə ilə bağlı daxil olan videoda görünür ki, Tibb Universitetinin Cərrahiyyə klinikasında xüsusi geyimli həkimlər bir nəfəri koronavirus şübhəsi ilə təcilli tibb maşına qoyub aparırlar.

