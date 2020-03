Bakıda "İctimai” televiziyasının binasında xoşagəlməz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki,televiziyanın əməkdaşı binanın 6-cı mərtəbəsindən yıxılıb. Rasim adlı əməkdaşın 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzin reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

Bildirilir ki, vəziyyəti ağırdır.

Hadisənin intihar olduğu, yaxud ehtiyatsızlıqdan baş verdiyi hələ ki məlum deyil. (lent.az)

